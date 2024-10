Tabellone ottavi e sedicesimi Champions League 2024 2025 | gli accoppiamenti e come funziona

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il nuovo format dellaè ormai entrato nel vivo. La classifica unica è in continua evoluzione e alla fine delle otto giornate della fase campionato darà i suoi verdetti: le prime otto squadre si qualificheranno direttamente per glidi finale, dalla nona alla ventiquattresima disputeranno un playoff andata e ritorno e, invece, le ultime dodici squadre (dalla posizione venticinque in giù) verranno completamente eliminate. Andiamo a vedereverrà formato ildel playoff e deglidi finale della nuovacon tutti glied il regolamento vigente. LA CLASSIFICA DELLAAGGIORNATA Aston Villa 9 (6:0) Liverpool 9 (6:1) Manchester City 7 (9:0) Monaco 7 (9:4) Brest 7 (7:2) Bayer Leverkusen 7 (6:1) Inter 7 (5:0) Sporting Lisbona 7 (5:1).