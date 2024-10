Superman and Lois: nuovo costume per il secondo round con Doomsday nel trailer di metà stagione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Superman and Lois: nuovo costume per il secondo round con Doomsday nel trailer di metà stagione Dopo gli sconvolgenti eventi della scorsa puntata, The CW ha rilasciato un trailer per i restanti episodi della quarta e ultima stagione di Superman and Lois. La morte del generale Sam Lane per mano di Doomsday ha permesso all’Uomo d’Acciaio di vivere di nuovo (per saperne di più, clicca qui), e il teaser mostra il leggendario eroe che si confronta con quanto accaduto, mentre insegna a suo figlio come usare le sue abilità appena acquisite e si prepara ad affrontare il mostro che lo ha sconfitto nel loro primo incontro. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)andper ilconneldiDopo gli sconvolgenti eventi della scorsa puntata, The CW ha rilasciato unper i restanti episodi della quarta e ultimadiand. La morte del generale Sam Lane per mano diha permesso all’Uomo d’Acciaio di vivere di(per saperne di più, clicca qui), e il teaser mostra il leggendario eroe che si confronta con quanto accaduto, mentre insegna a suo figlio come usare le sue abilità appena acquisite e si prepara ad affrontare il mostro che lo ha sconfitto nel loro primo incontro.

James Gunn reagisce alla comparsa del trailer di Superman AI su un notiziario francese - All’inizio di quest’anno sono emerse delle immagini false che sostenevano di provenire dal set di Superman e, quando un fan gli ha chiesto se fossero vere, il regista ha condiviso i suoi pensieri in modo piuttosto schietto. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). (Cinefilos.it)

Superman : James Gunn disgustato dal trailer fatto con l'AI mostrato alla tv francese - James Gunn è letteralmente disgustato dal trailer fan-made realizzato con l'AI mostrato sulla tv francese France 2 nel weekend. La clip in questione non è più disponibile su France 2, ma è stata condivisa ripetutamente sui social media, perfino dallo stesso James Gunn nella sua risposta. Il trailer del film sull'Uomo d'Acciaio in arrivo realizzato con l'AI e mostrato su France 2 bocciato pesantemente dal regista e leader dei DC Studios. (Movieplayer.it)

Superman : James Gunn parla di quando vedremo il trailer - CORRELATE: Superman: James Gunn condivide le sue ispirazioni per Lex Luthor Superman: James Gunn conferma il ruolo di Frank Grillo: “Non è solo un bravo ragazzo” Superman: David Corenswet racconta i dettagli del suo intenso aumento di peso per diventare il nuovo Uomo d’Acciaio Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. (Cinefilos.it)