Ilrestodelcarlino.it - Standing ovation per Alberto Bertoli al teatro delle Energie

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Con unaè terminata l’esibizione dialdi Grottammare pienissimo di spettatori che l’hanno costretto a ben tre bis consecutivi con la ripetizione di ’Eppure SOffia’ che ha fatto scatenare tutto il pubblico come una vera discoteca a. Bellissima serata, che ha riportato il pubblico indietro di tantissimi anni, con tutti i successi del papà Pierangelo magistralmente cantati dain un duetto virtuale straordinario. La sua grande presenza scenica e la sua voce hanno fatto volare le due ore di concerto a ritmi serrati e con forti emozioni. Il calore dei suoi fan si è mostrato al termine della serata, quando in centinaia l’hanno ’rapito’ per foto e autografi. Dopo tanta musica, si ritorna alla comicità, sabato 16 novembre con Llegrotte’s Talent, serata con i comici di Made in Sud, Salvatore Gisonna e Simone Schettino.