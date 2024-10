Roman Polanski: archiviato il processo per violenza sessuale del 1973 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il novantenne regista Roman Polanski non dovrà più affrontare un processo per il presunto abuso sessuale su una minorenne avvenuto nel 1973. In un articolo di The Hollywood Reporter si legge che il caso è stato archiviato dopo l’accordo raggiunto fra le parti, come ha dichiarato Gloria Allred, avvocato del regista, all’agenzia di stampa francese Agence France-Presse (AFP): “Il caso è stato risolto questa estate con soddisfazione reciproca delle parti ed è ora stato formalmente archiviato”. L’ultima istanza contro Polanski era stata depositata l’anno scorso e avrebbe dovuto essere discussa in un tribunale civile di Los Angeles ad agosto 2024, ma è stata ritirata in seguito al recente accordo delle parti. Polanski, premio Oscar come miglior regista per Il pianista (2002), ha sempre negato ogni reato che gli è stato imputato in questa lunga causa. Screenworld.it - Roman Polanski: archiviato il processo per violenza sessuale del 1973 Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il novantenne registanon dovrà più affrontare unper il presunto abusosu una minorenne avvenuto nel. In un articolo di The Hollywood Reporter si legge che il caso è statodopo l’accordo raggiunto fra le parti, come ha dichiarato Gloria Allred, avvocato del regista, all’agenzia di stampa francese Agence France-Presse (AFP): “Il caso è stato risolto questa estate con soddisfazione reciproca delle parti ed è ora stato formalmente”. L’ultima istanza controera stata depositata l’anno scorso e avrebbe dovuto essere discussa in un tribunale civile di Los Angeles ad agosto 2024, ma è stata ritirata in seguito al recente accordo delle parti., premio Oscar come miglior regista per Il pianista (2002), ha sempre negato ogni reato che gli è stato imputato in questa lunga causa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roman Polanski eviterà il processo per stupro previsto nel 2025 - Gloria Allred, che rappresentava l'accusatrice che ha mantenuto l'anonimato, ha confermato quanto annunciato dal collega …. Roman Polanski avrebbe dovuto presentarsi in tribunale nel mese di agosto 2025. Il regista Roman Polanski ha evitato di doversi presentare in tribunale trovando un accordo con la donna che lo accusava di stupro. (Movieplayer.it)

Stop al processo civile per stupro per Roman Polanski : accordo tra le parti - Il processo civile contro il regista franco-polacco Roman Polanski per lo stupro di una minorenne, previsto per l’agosto 2025, è stato archiviato dopo un accordo tra le parti. Nel frattempo gli anni passano, i capolavori, indiscussi, si susseguono, e anche la stessa Samantha Geimer invoca la libertà per il suo aguzzino, convinta che abbia pagato il suo debito con la giustizia. (Open.online)

Roman Polanski non sarà più processato a Los Angeles per il presunto stupro di una minorenne - “La querelante ricorda di essersi svegliata nel letto dell’imputato con lui sdraiato nel letto accanto a lei”, si legge nella causa. A maggio Polanski è stato assolto da queste accuse. “Lui le disse che voleva fare sesso con lei. com Cinefilos. Secondo la causa, la querelante aveva conosciuto Polanski a una festa mesi prima e lui l’aveva invitata a cena, le aveva dato degli shot di tequila e l’aveva portata a casa sua, dove era svenuta sul suo letto. (Cinefilos.it)