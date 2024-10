Ranking UEFA, il Napoli si scopre molto indietro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il nuovo Ranking UEFA non sorprende sicuramente i tifosi azzurri. Il Napoli vive un periodo di grande entusiasmo. L’arrivo di Conte ed i successi in campionato che hanno portato gli azzurri al primo posto momentaneo hanno fatto dimenticare la scorsa annata. Tante le amarezze che i tifosi hanno vissuto dopo lo Scudetto dell’era Spalletti. E non solo amarezze sentimentali. Purtroppo il disastroso decimo posto dello scorso campionato ha significato mancata qualificazione alle competizioni europee. Non sorprende quindi il Napoli al posto numero 25 nel nuovo Ranking stilato dalla UEFA. Napoli al venticinquesimo posto del Ranking Dopo tre giornate di Champions League si è aggiornato il Ranking UEFA per club. Comanda il Manchester City, seguito da Real Madrid e Bayern Monaco. Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il nuovonon sorprende sicuramente i tifosi azzurri. Ilvive un periodo di grande entusiasmo. L’arrivo di Conte ed i successi in campionato che hanno portato gli azzurri al primo posto momentaneo hanno fatto dimenticare la scorsa annata. Tante le amarezze che i tifosi hanno vissuto dopo lo Scudetto dell’era Spalletti. E non solo amarezze sentimentali. Purtroppo il disastroso decimo posto dello scorso campionato ha significato mancata qualificazione alle competizioni europee. Non sorprende quindi ilal posto numero 25 nel nuovostilato dallaal venticinquesimo posto delDopo tre giornate di Champions League si è aggiornato ilper club. Comanda il Manchester City, seguito da Real Madrid e Bayern Monaco.

Ranking Uefa 2024/25 aggiornato : regolamento e come funziona. In palio due posti per la Champions League - 200 (5/5) NORVEGIA 4. . 325 (8/8) SPAGNA 5. 714 (7/7) SVEZIA 5. Il ranking UEFA è calcolato sulla base dei risultati delle squadre di ogni paese. Ci sono infatti due posti da assegnare tramite ranking in Champions League 2025/2026. Di conseguenza, i campionati che avranno ottenuto il primo e il secondo posto nel ranking UEFA stagionale potranno avere una squadra in più nella Champions League 2025/2026. (Sportface.it)

Ranking Uefa aggiornato 2024/2025 : in palio due posti Champions League - Chi riuscirà a conquistare i due posti extra? IL RANKING UEFA AGGIORNATO (ULTIMO AGGIORNAMENTO GIOVEDI 3 OTTOBRE) – tra parentesi sono indicate le squadre in corsa per ogni Nazione PORTOGALLO 7. 285 (7/7) …………………………………. Chi arriverà, a fine anno, tra i primi due posti avrà diritto ad un posto extra nella prossima Champions League. (Sportface.it)

Ranking UEFA - Inter ancora in top-10. Punti in aumento! La squadra nerazzurra ha aumentato i suoi punti nel ranking UEFA, che rimane favorevole. 000 punti in più rispetto a poche settimane fa: il pari con il Manchester City e l'ultima vittoria con la Stella Rossa valgono il decimo posto con 79. 000 punti. 000, dietro il Real Madrid con 121. 000.