“Quei soldi ci avrebbero fatto respirare un po’”: niente lieto fine per Paolo ad Affari Tuoi. Ha rifiutato le offerte del dottore e ha perso tutto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non termina con il proverbiale “lieto fine” l’esperienza di Paolo ad Affari Tuoi. Il concorrente della Liguria, soprannominato da Stefano De Martino il “cummenda”, gioca con la moglie, Grazia: “Con due amici chattava per commentare le partite. La moglie gli disse di candidarsi e lui lo ha fatto in gran segreto”, rivela il conduttore ad inizio puntata. La gara di Paolo, però, comincia subito in salita: all’interno dei primi sei pacchi chiamati si nascondono solo cifre rosse. Così, il concorrente elimina 10 mila, 75 mila e 30 mila euro. E il dottore cerca subito di tentarlo con un’offerta da 41 mila euro: “Con il mio lavoro queste cifre le ho viste, peccato che non erano mie. Ero un cassiere, quando mi hanno assunto mi dissero ‘farai tanta strada, conterà molto’. Passavo tutti i giorni a contare soldi”, spiega ‘il cummenda’ prima di tritare l’assegno. Ilfattoquotidiano.it - “Quei soldi ci avrebbero fatto respirare un po’”: niente lieto fine per Paolo ad Affari Tuoi. Ha rifiutato le offerte del dottore e ha perso tutto Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non termina con il proverbiale “” l’esperienza diad. Il concorrente della Liguria, soprannominato da Stefano De Martino il “cummenda”, gioca con la moglie, Grazia: “Con due amici chattava per commentare le partite. La moglie gli disse di candidarsi e lui lo hain gran segreto”, rivela il conduttore ad inizio puntata. La gara di, però, comincia subito in salita: all’interno dei primi sei pacchi chiamati si nascondono solo cifre rosse. Così, il concorrente elimina 10 mila, 75 mila e 30 mila euro. E ilcerca subito di tentarlo con un’offerta da 41 mila euro: “Con il mio lavoro queste cifre le ho viste, peccato che non erano mie. Ero un cassiere, quando mi hanno assunto mi dissero ‘farai tanta strada, conterà molto’. Passavo tutti i giorni a contare”, spiega ‘il cummenda’ prima di tritare l’assegno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prestiti per 10 milioni con soldi pubblici a imprese della ‘ndrangheta: Banca Progetto in amministrazione giudiziaria - La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per una banca d'affari milanese, Banca Progetto, per aver concesso finanziamenti per oltre 10 milioni ... (unionesarda.it)

Oltre 10 milioni a società legate alla ‘ndrangheta: commissariata una banca - Finanziamenti garantiti dal fondo per le piccole medie imprese, quindi «aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid» ... (zoom24.it)

Affari Tuoi, Lupo e Thanat lasciano di stucco De Martino: la reazione è tutta napoletana - Nella puntata di Affari Tuoi del 23 ottobre abbiamo visto finalmente entrare in gioco il "cummenda", ovvero Paolo dalla Liguria che, come sempre alla fine della partita, ha ottenuto ... (ilmattino.it)