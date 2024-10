Polizia e razzismo: le telefonate che il presidente Mattarella si è dimenticato di fare (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nelle gravi inchieste per torture e violenze che coinvolgono le forze dell'ordine, le vittime sono quasi sempre cittadini migranti. A loro però il presidente Sergio Mattarella non ha telefonato, dopo aver chiamato il Capo della Polizia per esprimere la sua vicinanza, dicendosi "stupito" per l'allarme contenuto nel rapporto della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa. Ma così il rischio è rafforzare il senso di impunità di chi opera in divisa a tutela della sicurezza di tutti i cittadini. Fanpage.it - Polizia e razzismo: le telefonate che il presidente Mattarella si è dimenticato di fare Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nelle gravi inchieste per torture e violenze che coinvolgono le forze dell'ordine, le vittime sono quasi sempre cittadini migranti. A loro però ilSergionon ha telefonato, dopo aver chiamato il Capo dellaper esprimere la sua vicinanza, dicendosi "stupito" per l'allarme contenuto nel rapporto della Commissione contro ile l'intolleranza del Consiglio d'Europa. Ma così il rischio è rafforzare il senso di impunità di chi opera in divisa a tutela della sicurezza di tutti i cittadini.

