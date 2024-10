Paola e Silvia Fondrieschi, chi sono le ex mogli di Giovanni Terzi prima di Simona Ventura (Di giovedì 24 ottobre 2024) prima di incontrare e innamorarsi di Simona Ventura, Giovanni Terzi ha avuto due mogli, con le quali oggi conserverebbe ancora buoni rapporti. Della sua prima ex, Paola, in realtà si sa poco o nulla. Ha fatto coppia fissa con il giornalista per qualche tempo, rendendolo padre del figlio Ludovico. Quest’ultimo, in una intervista, aveva ammesso di essersi sentito sollevato dopo la separazione dei suoi genitori, evidentemente non tirava una bella aria in casa e la coppia era davvero arrivato al capolinea. “Io penso che ogni rapporto è un rapporto che si potrebbe ricucire, ma non c’è la volontà di farlo. E tutto sta lì, nella capacità di farlo evolvere”, aveva commentato Giovanni Terzi. La sua grande storia d’amore è invece con Silvia Fondrieschi, madre del secondo figlio di Terzi, di nome Giulio Antonio. Metropolitanmagazine.it - Paola e Silvia Fondrieschi, chi sono le ex mogli di Giovanni Terzi prima di Simona Ventura Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)di incontrare e innamorarsi diha avuto due, con le quali oggi conserverebbe ancora buoni rapporti. Della suaex,, in realtà si sa poco o nulla. Ha fatto coppia fissa con il giornalista per qualche tempo, rendendolo padre del figlio Ludovico. Quest’ultimo, in una intervista, aveva ammesso di essersi sentito sollevato dopo la separazione dei suoi genitori, evidentemente non tirava una bella aria in casa e la coppia era davvero arrivato al capolinea. “Io penso che ogni rapporto è un rapporto che si potrebbe ricucire, ma non c’è la volontà di farlo. E tutto sta lì, nella capacità di farlo evolvere”, aveva commentato. La sua grande storia d’amore è invece con, madre del secondo figlio di, di nome Giulio Antonio.

