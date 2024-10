Manovra, scontro sulle pensioni: medici in sciopero il 20 novembre (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Legge di bilancio 2025 si sarebbe rivelata "deludente" per i medici e gli infermieri a cui erano state promesse nuove assunzioni e soprattutto condizioni di lavoro più adeguate. Così i sindacati hanno organizzato 24 ore di sciopero contro "i pochi spiccioli destinati alla sanità pubblica" L'articolo Manovra, scontro sulle pensioni: medici in sciopero il 20 novembre proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Manovra, scontro sulle pensioni: medici in sciopero il 20 novembre Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Legge di bilancio 2025 si sarebbe rivelata "deludente" per ie gli infermieri a cui erano state promesse nuove assunzioni e soprattutto condizioni di lavoro più adeguate. Così i sindacati hanno organizzato 24 ore dicontro "i pochi spiccioli destinati alla sanità pubblica" L'articoloinil 20proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - medici in sciopero il 20 novembre : “Assunzioni e aumenti solo proclami sensazionalistici” - La Legge di bilancio 2025 si sarebbe rivelata "deludente" per i medici e gli infermieri a cui erano state promesse nuove assunzioni e soprattutto condizioni di lavoro più adeguate. . ì i sindacati hanno organizzato 24 ore di sciopero contro "i pochi spiccioli destinati alla sanità pubblica" L'articolo. (Ildifforme.it)

Manovra 2025 - via libera da Mattarella ma la sanità è già nella bufera : “Pronto lo sciopero di medici ed infermieri” - Sulla carta il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale è incrementato di 1. comIrpef, bonus mamme, detrazioni, scuola, banche, assicurazioni, tetti di spesa, ma tra tutti i capitoli della manovra 2025, uno su tutti è già nella bufera. Ci sono poi altre misure in ambito sanitario come 10 milioni l’anno per rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d’attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l’acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto. (Notizie.com)

Manovra 2025 - sciopero di medici e infermieri : “Briciole che offendono” - Quel che prevede la Manovra 2025 che dovrà essere approvata dal Parlamento entro Natale fa infuriare anche i sindacati dei medici. “Il testo della Legge di Bilancio per il 2025, conferma la riduzione del finanziamento per la sanità rispetto a quanto annunciato nelle scorse settimane e cambia le carte in tavola rispetto a quanto proclamato per mesi”. (Dayitalianews.com)