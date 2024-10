Lanazione.it - L’ora di Sweet Pampepato. Presentato alla Camera il festival del nostro dolce

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Presentata a Montecitorio la prima edizione di ““, che si terrà dal 22 al 24 novembre nelle vie principali del centro, organizzata da Sgp Grandi Eventi. "Ho ospitato con grande piacere la presentazione deldel– dichiara il parlamentare ternano Raffaele Nevi– - Dobbiamo sempre più valorizzare a livello nazionale una produzione tipica di eccellenza e che è caratterizzante dell’identità della comunità ternana". "Il progettoè molto importante non solo per Terni ma per tutta la regione perché valorizza l’identità dell’Umbria e della sua capacità di porsi come destinazione autentica e originale", così Antonella Tiranti, dirigente area turismo della Regione .