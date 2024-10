L'ex Fiat Ricambi in vendita per 15 milioni di euro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un capannone principale di circa 106.823 mq, servizi e uffici per circa 12.514 mq e altri spazi ad uso magazzino e servizi vari. L'annuncio, comparso su Immobiliare.it, mette in vendita un'altra proprietà che è un pezzo di storia della Fiat. Si tratta della ex Fiat Ricambi in Largo Senatore Torinotoday.it - L'ex Fiat Ricambi in vendita per 15 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un capannone principale di circa 106.823 mq, servizi e uffici per circa 12.514 mq e altri spazi ad uso magazzino e servizi vari. L'annuncio, comparso su Immobiliare.it, mette inun'altra proprietà che è un pezzo di storia della. Si tratta della exin Largo Senatore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiat Topolino premiata in Germania: vince il premio di design “autonis” - La Fiat Topolino è disponibile in due versioni di modello, il listino prezzi parte da 9.890 euro (prezzo di vendita consigliato dal produttore UPE franco fabbrica). Tra le dotazioni intelligenti della ... (clubalfa.it)

Alfa Romeo, Fiat e Lancia, perse 18.568 auto in un mese in Europa: i numeri della crisi - Analizzando i dati di vendita a firma Dataforce, Fiat ha venduto 19.833 auto a settembre 2024 in Europa contro le 34.902 del settembre 2023, il che significa un meno 15.069. Perdono tutte, anche la ... (auto.everyeye.it)

Fiat Panda, mossa geniale di Stellantis: “Fino al 31 ottobre..” - Fiat Panda, ancora una notizia straordinaria per gli appassionati di motori: mossa geniale di Stellantis, fino al 31 ottobre.. (allaguida.it)