"Le donne in sala? Devono fare più sacrifici degli uomini". Intervista a Mariella Organi, vincitrice del Premio Bob Noto

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Conta che sia una donna ad aver vinto quest’anno a Buonissima, il grande evento del food torinese, ilBob, dedicato al fotografo-gourmet-guru ispiratore di tanti chef, a cominciare da Ferran Adrià? Certo, conta. Ma finché continuiamo a considerare un caso da segnalare una vittoria al femminile, vuol dire che abbiamo ancora molta strada danella parità di genere, anche in fatto di ristorazione. Quello che conta piuttosto – e davvero – è che ilsia stato assegnato per la categoria Empatia, virtù rara in molti ambiti e preziosa nel settore del food. «Dati alla mano – commenta Ferran Adrià, presente alla premiazione – la gente torna in un ristorante innanzitutto per l’accoglienza che ha trovato in, ancor prima che per quello che ha degustato».