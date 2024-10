Lanazione.it - L’attività dei ragazzi del Rugby Valdarno

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 – Una sconfitta nell'ultimo week end per la under 16 del, in franchigia con Valdisievee aMugello, che sul campo di Sesto Fiorentino ha affrontato la seconda squadra dei Cavalieri Union, nella semifinale valuta per il 9°/12° posto del ranking regionale. Gli avversari, sempre avanti nel punteggio, nonostante qualche episodio e situazione favorevole di cui i valdarnesi non hanno saputo trarne vantaggio. La squadra è ancora un cantiere aperto, alla ricerca di equilibri e posizioni tra i giocatori delle 3 società che la compongono. Nel frattempo, allo stadio Lodigiani di Firenze, facevano il loro esordio i più piccoli dei Lupi, gli under 6, che hanno condiviso una domenica di giochi e di gioco con i loro coetanei delle altre società della zona interna della Toscana.