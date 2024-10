La vergogna sulla tomba di un bambino: ecco cosa hanno fatto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il padre del bambino lancia un appello rivolto ai ladri, chiedendo di restituire i giochi sottratti alla tomba di suo figlio. La comunità sotto choc Ilgiornale.it - La vergogna sulla tomba di un bambino: ecco cosa hanno fatto Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il padre dellancia un appello rivolto ai ladri, chiedendo di restituire i giochi sottratti alladi suo figlio. La comunità sotto choc

Rubati i giochi sulla tomba di un bambino morto per leucemia - l'appello del padre : "Restituiteli" - Pupazzi e automobiline sono spariti dalla tomba di Tristan, un bambino morto a 3 anni nel 2020 per leucemia, nel cimitero di Montà, nel Padovano. A raccontare il triste episodio è l'organizzazione civica Consulta Padovana con un comunicato firmato ... (Today.it)

Scoperta la tomba un ‘bambino vampiro’ : il ritrovamento choc in Polonia - Roma, 14 settembre 2024 – Una scoperta archeologica fa luce su un’antica superstizione. Durante i lavori di riparazione del muro di recinzione dei giardini della residenza dei vescovi di Go'ra Chemska, nella Polonia nordoccidentale, tra le radici ... (Quotidiano.net)

Rubati angeli dalla tomba di un bambino a Saludecio. Il padre : «E' la quinta volta - non provano vergogna?" - Da tempo nel cimitero di Saludecio (Rimini) si ripete un triste rituale: per la quinta volta ignoti hanno rubato un angioletto di ceramica dalla tomba di Gabriele, un bambino scomparso a soli quattro anni per una leucemia. L'ultimo furto è avvenuto ... (Gazzettadelsud.it)