Il pomodoro entrò nella cucina aretina, prima che in tutta Europa

(Di giovedì 24 ottobre 2024) In Inghilterra si credeva che fosse velenoso, e anche negli Stati Uniti, fino al 1831, quando un certo Robert Gibbon Johnson ne mangiò uno crudo davanti agli esterrefatti cittadini. In, la pianta delera considerata una curiosità e venne battezzata “Apples of Love” (pomi d’amore). In Spagna si tentò di farne una salsa, aggiungendo olio e cipolla, da mettere sulla carne.via, è ad Arezzo che nasce la veradel. Un gesuita, Francesco Gaudenzio, di umili origini e poca istruzione, si era fatto apprezzare pur non diventando sacerdote, rimanendo un laico coadiutore (portinaio e addetto alle spese alimentari). Trasferito ad Arezzo presso il convento, l’attuale Convitto Nazionale, si dedicò alla, guadagnandosi apprezzamenti tra pentole, tegami e ricette.