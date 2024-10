Il nuovo stadio a San Siro, le guerre su Superlega e Mondiale per club, il futuro di Balotelli: le pillole calcistiche (Di giovedì 24 ottobre 2024) È di febbraio 2024 lo slancio del Milan, spinto dalle volontà del proprietario Gerry Cardinale, per l’acquisizione con tanto di rogito attraverso la società Sport Life City, di proprietà del club rossonero, di un’intera area di oltre 250 mila metri quadri nel Comune di San Donato, porta d’ingresso per chi proviene da Sud alla metropoli meneghina. Quasi nove mesi nei quali le lotte – molto più verbali che sostanziali – con il sindaco Beppe Sala, le soprintendenze, le opposizioni, i comitati di quartiere non hanno ancora messo la croce sullo stadio di San Siro. Anzi, nel frattempo è tornata alla ribalta la possibilità di costruire proprio nella medesima area cittadina un impianto “parallelo” ma moderno, attuale, funzionale e remunerativo oltre che privato. Lettera43.it - Il nuovo stadio a San Siro, le guerre su Superlega e Mondiale per club, il futuro di Balotelli: le pillole calcistiche Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) È di febbraio 2024 lo slancio del Milan, spinto dalle volontà del proprietario Gerry Cardinale, per l’acquisizione con tanto di rogito attraverso la società Sport Life City, di proprietà delrossonero, di un’intera area di oltre 250 mila metri quadri nel Comune di San Donato, porta d’ingresso per chi proviene da Sud alla metropoli meneghina. Quasi nove mesi nei quali le lotte – molto più verbali che sostanziali – con il sindaco Beppe Sala, le soprintendenze, le opposizioni, i comitati di quartiere non hanno ancora messo la croce sullodi San. Anzi, nel frattempo è tornata alla ribalta la possibilità di costruire proprio nella medesima area cittadina un impianto “parallelo” ma moderno, attuale, funzionale e remunerativo oltre che privato.

Nuovo stadio a Milano - frena Beppe Sala : «Svolta quando i club faranno manifestazione d’interesse» - Io non ho altro da aggiungere fino a che, come spero, ci sarà questa svolta. Sala: «I residenti di zona San Siro sappiano che faremo di tutto per migliorare l’area» Il primo cittadino milanese ha voluto anche rassicurare i residenti della zona di San Siro: ?«Cercheremo di fare di tutto per migliorare la zona, portare più verde e non più caos e traffico e inoltre che i fondi che il Comune prenderà dalla vendita dello stadio e dell’area alle squadre, li metteremo per migliorare l’edilizia popolare che lì è decisamente carente». (Lettera43.it)

Vertice tra Inter - Milan - Comune e ministri : i club vogliono il nuovo stadio nell’area di San Siro. Abodi : “Un punto di svolta” - La nota del comune adesso parla di “rifunzionalizzazione dello stadio Meazza”. Così, la nota del Comune di Milano spiega quanto proposto da nerazzurri e rossoneri. La collaborazione pubblico-privata e tra le Istituzioni produce quasi sempre buoni frutti, nell’interesse di tutti”, ha detto a LaPresse al termine dell’incontro. (Ilfattoquotidiano.it)