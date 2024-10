Il Consiglio d'Europa gela l'Italia: «Profilazione razziale da parte della polizia» (Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuova indagine della della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) ha evidenziato come la polizia ricorra alla «Profilazione razziale» ma non è la prima volta Vanityfair.it - Il Consiglio d'Europa gela l'Italia: «Profilazione razziale da parte della polizia» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuova indagineCommissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) ha evidenziato come laricorra alla «» ma non è la prima volta

Le accuse del Consiglio Ue alla polizia italiana e la sobria (ma decisa) reazione di Mattarella - È così più che comprensibile che un nutrito insieme di sentimenti diversi eppure validi ha finito per addolorare soprattutto il Presidente Mattarella. it. All’incirca lo stesso vale per gli altri europei, quelli che vivono di la delle Alpi. La giornata del 22 ottobre 2024, martedì, deve essere inserita nell’elenco dei fatti salienti di ogni genere da ricordare. (Ildenaro.it)

Polizia e razzismo - lo «sdegno» di Tajani al Consiglio D’Europa - . Il cortocircuito si è reso evidente quando il parlamentare europeo Roberto Vannacci, citato nel rapporto della Commissione contro il razzismo e le discriminazioni del Consiglio d’Europa a proposito della sua […] The post Polizia e razzismo, lo «sdegno» di Tajani al Consiglio D’Europa first appeared on il manifesto. (Ilmanifesto.it)

"Stupore e vicinanza". Mattarella sta con la polizia dopo il report del Consiglio d'Europa - "Le forze dell'ordine meritano rispetto, non simili ingiurie", aveva scritto sui social la premier Meloni. Il presidente della Repubblica, fa sapere il Quiriinale, ha telefonato al capo della polizia, Vittorio Pisani, esprimendogli "lo stupore" per queste affermazioni e ribadendo "stima e vicinanza alle forze di polizia". (Liberoquotidiano.it)