Il cacao sposa il vino Eventi e degustazioni tra musei e cisterne

SANTA MARIA A MONTE Tra Casa Carducci e la cisterna d'Imperia il cioccolato incontra ancora il vino. Quattro eccellenze delle nostre terre protagoniste domenica della seconda edizione di "Calici e Cioccolato", iniziativa organizzata dal Centro commerciale naturale di Santa Maria a Monte e Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa. Protagonisti il maestro cioccolatiere Giovanni Angiolini che ha la sua attività a Pontedera e le tre aziende vinicole L'Agona e Pieve dè Pitti di Terricciola e Podere Pellicciano di San Miniato. "Il successo della prima edizione è andato oltre ogni aspettativa – le parole di Manuela Del Grande, sindaca di Santa Maria a Monte – per questo abbiamo deciso di ripetere questa manifestazione rinnovando la collaborazione con Confcommercio e Ccn.

