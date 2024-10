Giovedì di disagi idrici per i lavori alla Rete Enel, Centro città e villaggi della zona nord le aree ancora in crisi (Di giovedì 24 ottobre 2024) disagi nella distribuzione idrica anche oggi in Centro città e nei villaggi collinari e della riviera nord. Conclusi i lavori effettuati sulla Rete Enel Amam ha reso noto che è stata riscontrata un'avaria nell'alimentazione della cabina d consegna MI che serve la Centrale Torrerossa. La causa Messinatoday.it - Giovedì di disagi idrici per i lavori alla Rete Enel, Centro città e villaggi della zona nord le aree ancora in crisi Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)nella distribuzione idrica anche oggi ine neicollinari eriviera. Conclusi ieffettuati sullaAmam ha reso noto che è stata riscontrata un'avaria nell'alimentazionecabina d consegna MI che serve la Centrale Torrerossa. La causa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavori ferrovie : disagi sulla linea da Trieste a Venezia per cinque weekend - TRIESTE - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) comunica che eseguirà importanti interventi di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale sulla linea Venezia-Trieste. Come riporta Venezia Today, per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei... (Triesteprima.it)

Careggi, terminati i lavori e riaperta via delle Panche - La giornata nera è stata quella di lunedì 21 ottobre, quando il traffico è andato completamente in tilt in zona in seguito alla chiusura di via delle Panche nel tratto compreso tra via di Quarto e via ... (055firenze.it)

Questo pomeriggio riapre il traforo del Gran Sasso. «Disagi solo rinviati» - IL CASO Oggi pomeriggio verrà ripristinata la viabilità originaria nelle due canne del traforo del Gran Sasso, dopo che il 14 ottobre fu istituto il senso unico alternato ... (ilmessaggero.it)

Caos traffico a Careggi, l'assessore Giorgio: 'Disagi inaccettabili, i lavori finiranno prima' - La giornata nera è stata quella di lunedì 21 ottobre, quando il traffico è andato completamente in tilt in zona in seguito alla chiusura di via delle Panche nel tratto compreso tra via di Quarto e via ... (055firenze.it)