"Finanziamenti a persone legate alla 'ndrangheta": amministrazione giudiziaria per una banca milanese (Di giovedì 24 ottobre 2024) Incroci pericolosi con la 'ndrangheta. La guardia di finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria una banca d'affari milanese. Il provvedimento, disposto dalla sezione autonoma misure di prevenzione del tribunale di Milano, è arrivato nell'ambito di alcune indagini coordinate

‘Ndrangheta : disposta amministrazione giudiziaria per banca d’affari milanese - La Guardia di Finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria una banca d’affari milanese. Gli approfondimenti condotti dai militari del Nucleo Pef Gicq di Milano, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia milanese, hanno evidenziato diverse criticità sull’operatività dell’istituto di credito, con riguardo ai pericoli di permeabilità dello stesso in relazione ai rapporti con soggetti indagati per gravi delitti o destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali. (Lapresse.it)

Finanziamenti con garanzia statale a società legate alla ‘ndrangheta - amministrazione giudiziaria per Banca Progetto - . 6 importi finanziati. Gli approfondimenti condotti dagli investigatori delle Fiamme gialle hanno evidenziato “diverse criticità sull’operatività dell’istituto di credito, con riguardo ai pericoli di permeabilità dello stesso in relazione ai rapporti con soggetti indagati per gravi delitti o destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali. (Ilfattoquotidiano.it)

