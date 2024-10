Ex Milan, Darmian: “Paolo Maldini il mio idolo. Avendo fatto le giovanili lì …” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Matteo Darmian, calciatore dell'Inter ed ex Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni svelando chi sono stati i suoi idoli Pianetamilan.it - Ex Milan, Darmian: “Paolo Maldini il mio idolo. Avendo fatto le giovanili lì …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Matteo, calciatore dell'Inter ed ex, ha rilasciato alcune dichiarazioni svelando chi sono stati i suoi idoli

Ex Man United Veteran Names Inter Milan & AC Milan Legends As Footballing Idols | OneFootball - Inter Milan wingback Matteo Darmian says that Javier Zanetti and Paolo Maldini were his footballing “idols” growing up. Speaking to 105 Take Away, via FCInterNews, the 34-year-old looked back on the ... (onefootball.com)

MILAN - Ibrahimovic torna a Milanello ed assiste all'allenamento con Moncada - Zlatan Ibrahimovic torna a Milanello dopo qualche settimana di assenza. Oggi, giovedì 24 ottobre, ha infatti assistito all'allenamento dei rossoneri insieme al dirigente Geoffrey Moncada. Il Milan dop ... (napolimagazine.com)

Darmian: “Zanetti e Maldini idoli. Scudetto? Ho capito che era il nostro anno quando…” - Il difensore dell'Inter si è raccontato ai microfoni di “105 Take Away”, programma radiofonico in onda su Radio 105 ... (fcinter1908.it)

Inter, Darmian: "Mi ispiro a Zanetti, ma anche a Maldini. Calhanoglu e Lautaro dj" - Matteo Darmian si racconta dentro e fuori dal campo di calcio. Il difensore dell`Inter è stato ospite di Diletta Leotta e Daniele Battaglia su Radio 105. Ecco. (calciomercato.com)