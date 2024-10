Quotidiano.net - Elezioni Usa 2024, la modella Stacey Williams accusa Trump di molestie. “Gioco perverso con Epstein”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre– Mentre mancano dodici giorni alleUsa, il candidato repubblicano ed ex presidente Donaldsi trova al centro di una nuova bufera: l'exlo hato di averla palpeggiata e molestata nel 1993 in quello che la donna ha definito “un” con Jeffrey Esptein. La campagna diha negato con forza le accuse, definendo la donna “un'ex attivista di Barack Obama” e sostenendo che “la storia è stata inventata dalla campagna di Harris”. epa11679082 Former US President and Republican presidential nominee Donaldspeaks at the Turning Point PAC campaign rally at the Gas South Arena, in Duluth, Georgia, USA, 23 Octoberis running against Democratic US Vice President Kamala Harris. EPA/ERIK S.