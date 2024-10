Dall'innovativo plug-in al classico Diesel DS 7, la berlina adatta a ogni esigenza (Di giovedì 24 ottobre 2024) DS 7 è una vettura pensata per soddisfare ogni esigenza di mobilità, riflettendo un approccio moderno e versatile. Questo elegante Suv-coupé del Marchio francese si distingue per la sua diversificazione nelle opzioni di alimentazione, offrendo soluzioni che spaziano Dalla tecnologia ibrida plug-in a motorizzazioni Diesel classiche. Per chi desidera avvicinarsi alla mobilità elettrica, la versione plug-in hybrid è ideale, consentendo un’autonomia 100% elettrica fino a 64 km e una potenza totale di 360 cv, con emissioni ridotte a soli 30 g/km di CO2. All'esterno, il DS 7 presenta linee eleganti e decise, mentre all'interno offre un abitacolo ricercato, progettato per garantire comfort e stile. La vettura è dotata di un sistema di navigazione integrato che utilizza l'intelligenza artificiale di ChatGPT, offrendo un'esperienza di guida connessa e altamente personalizzata. Ilrestodelcarlino.it - Dall'innovativo plug-in al classico Diesel DS 7, la berlina adatta a ogni esigenza Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) DS 7 è una vettura pensata per soddisfaredi mobilità, riflettendo un approccio moderno e versatile. Questo elegante Suv-coupé del Marchio francese si distingue per la sua diversificazione nelle opzioni di alimentazione, offrendo soluzioni che spazianoa tecnologia ibrida-in a motorizzazioniclassiche. Per chi desidera avvicinarsi alla mobilità elettrica, la versione-in hybrid è ideale, consentendo un’autonomia 100% elettrica fino a 64 km e una potenza totale di 360 cv, con emissioni ridotte a soli 30 g/km di CO2. All'esterno, il DS 7 presenta linee eleganti e decise, mentre all'interno offre un abitacolo ricercato, progettato per garantire comfort e stile. La vettura è dotata di un sistema di navigazione integrato che utilizza l'intelligenza artificiale di ChatGPT, offrendo un'esperienza di guida connessa e altamente personalizzata.

