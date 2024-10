Cresce l’occupazione giovanile: quasi 7 su 10 già al lavoro (Di giovedì 24 ottobre 2024) «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», e attraverso di esso, ognuno secondo le proprie possibilità, dà il contributo al benessere sociale. Un cerchio che si chiude, verrebbe da dire se tutto funzionasse sempre per il meglio, solo se gli sforzi vengono ripagati con maggiori opportunità e stabilità nella vita quotidiana. Il lavoro, o meglio ancora, la crescita del tasso di occupazione, è infatti il principale protagonista della mini-rivoluzione che sta portando nuovamente i giovani ad essere attivi sul mercato immobiliare. La svolta dell’ultimo quinquennio, scorrendo rapidamente le statistiche, si pone in rapporto di diretta proporzionalità col rinnovato potere d’acquisto degli under-35. Basti pensare che, dal 62,8% conteggiato dall’Istat nel 2019, i cittadini di quella fascia d’età che oggi hanno un lavoro sono quasi 7 su 10 (69,2%). Quotidiano.net - Cresce l’occupazione giovanile: quasi 7 su 10 già al lavoro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul», e attraverso di esso, ognuno secondo le proprie possibilità, dà il contributo al benessere sociale. Un cerchio che si chiude, verrebbe da dire se tutto funzionasse sempre per il meglio, solo se gli sforzi vengono ripagati con maggiori opportunità e stabilità nella vita quotidiana. Il, o meglio ancora, la crescita del tasso di occupazione, è infatti il principale protagonista della mini-rivoluzione che sta portando nuovamente i giovani ad essere attivi sul mercato immobiliare. La svolta dell’ultimo quinquennio, scorrendo rapidamente le statistiche, si pone in rapporto di diretta proporzionalità col rinnovato potere d’acquisto degli under-35. Basti pensare che, dal 62,8% conteggiato dall’Istat nel 2019, i cittadini di quella fascia d’età che oggi hanno unsono7 su 10 (69,2%).

