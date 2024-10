Centromarca nel 2023 industrie generano valore per oltre 87 miliardi | 42% Pil

Centromarca, nel 2023 industrie generano valore per oltre 87 miliardi: 4,2% Pil (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le industrie aderenti a Centromarca, associazione Italiana dell'Industria di Marca, tra le più importanti attive nei settori alimentare, bevande e chimico casa/persona, confermano il loro ruolo strategico nel tessuto economico e sociale del Paese. Secondo le evidenze dello studio La Marca crea Europa.today.it - Centromarca, nel 2023 industrie generano valore per oltre 87 miliardi: 4,2% Pil Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Leaderenti a, associazione Italiana dell'Industria di Marca, tra le più importanti attive nei settori alimentare, bevande e chimico casa/persona, confermano il loro ruolo strategico nel tessuto economico e sociale del Paese. Secondo le evidenze dello studio La Marca crea

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le industrie Centromarca generano in Italia 87 mld di Valore condiviso - 760 nella filiera del largo consumo: 72. Unlimited News - Notizie dal mondo . Secondo le evidenze dello studio La Marca crea valore per l’Italia, redatto da Althesys Strategic Consultants, presentato oggi a Roma al Centro Studi Americani, nel 2023 hanno generato – a monte e a valle della loro attività – Valore Condiviso per 87,2 miliardi di euro (pari al 4,2% del prodotto interno lordo) con una crescita del 19% rispetto ai 73 miliardi rilevati nel 2019. (Unlimitednews.it)

Le industrie Centromarca generano in Italia 87 mld di Valore condiviso - Vorremmo focalizzare le nostre richieste su misure a costo zero per le casse dello Stato: pensiamo a interventi di semplificazione e di efficientamento della logistica di filiera, in un’ottica di spinta alla digitalizzazione. Il valore dell’Industria di Marca va oltre il semplice, seppur notevole, contributo economico – sottolinea Francesco Mutti, presidente di Centromarca -. (Ildenaro.it)

Centromarca - Mutti : “Leggi per crescita dimensionale industrie e investimenti” - Largo consumo è filiera strategica" "La Marca identifica l’Italia e insieme formano un binomio inscindibile fatto di qualità e di creatività, di bello e di ben fatto. Un patrimonio che il nostro Paese deve tutelare e valorizzare. "La Marca investe in innovazione sostenibile e ricerca. Il valore dell’Industria di Marca va oltre il semplice, seppur notevole, […]. (Sbircialanotizia.it)