Catasco ora si difende Il padre del diciassettenne in carcere al Beccaria | Abbiamo le mani pulite

GARZENO (Como) "Soldi falsi? Mai visti qui Ho quasi ottant'anni, ed è la prima volta che sento parlare di soldi falsi qui a Catasco". Una certezza che arriva dal titolare di uno dei due bar della piccola frazione di Garzeno, gli unici due esercizi pubblici assieme alla bottega di Candido Montini. Lo stesso stupore manifestato dal collega, quando ieri ha cominciato a diffondersi la voce che il movente dell'omicidio del pensionato, potrebbe essere una lite avuta con il ragazzo, accusato dalla vittima di aver speso denaro falso. "Mai ricevuti qui" dice l'altro commerciante: "Ho su i binocoli e sto attento", dice scherzosamente, riferendosi agli occhiali. Ma anche i clienti smentiscono che nei giorni precedenti l'omicidio la vittima abbia detto in giro di essere stato raggirato.

