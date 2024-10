Campagna d’odio social e insulti razzisti a Vinicius: arrestati 4 tifosi dell’Atletico Madrid (Di giovedì 24 ottobre 2024) La polizia ha fermato alcune persone ritenute responsabili di una strategia denigratoria nei confronti del brasiliano Golssip.it - Campagna d’odio social e insulti razzisti a Vinicius: arrestati 4 tifosi dell’Atletico Madrid Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La polizia ha fermato alcune persone ritenute responsabili di una strategia denigratoria nei confronti del brasiliano

Madrid - arrestati 4 ultrà dell’Atletico per aver organizzato una campagna d’odio conto Vinicius - The post Madrid, arrestati 4 ultrà dell’Atletico per aver organizzato una campagna d’odio conto Vinicius appeared first on SportFace. Sono stati arrestati questa mattina a Madrid quattro ultrà dell’Atletico sospettati di aver organizzato una campagna d’odio sui social contro il calciatore del Real Madrid Vinicius. (Sportface.it)

