Addio a Ron Ely il primo Tarzan della tv morto a 86 anni che si lanciava senza stuntman

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è spento a 86l’attore Ron Ely,il 29 settembre 2024 nella sua casa di Los Alamos, in California, passato alla storia per aver interpretato ilin tv in una serie televisiva andata in onda per due stagioni di fila dal 1966 e arrivata in Italia su Canale 5 negli’80. La morte di Ron Ely, lo straziante annunciofiglia La notiziamorte di Ely è stata diffusa dalla figlia Kirsten Casale Ely, che la ha descritto come “attore, scrittore, allenatore, mentore, padre di famiglia e leader”. Ha parlato in modo estremamente positivo del padre, descritto come un uomo capace di avere un’influenza positiva su tutte le persone che avevano a che fare con lui. Ron Ely era nato a Hereford, in Texas, il 21 giugno 1938 e aveva già debuttato al cinema al fianco di icone del calibro di Ursula Andress.