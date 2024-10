Terni, sbanda per l’asfalto bagnato: incidente alla rotonda di San Carlo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) incidente nel primo pomeriggio di mercoledì alle porte di Terni. All’altezza della rotonda di San Carlo un 40enne ternano, di ritorno da Spoleto, a causa dell’asfalto bagnato ha perso il controllo del mezzo (una Fiat Tipo) finendo la sua corsa contro il guardrail. Nessuna grave conseguenza Ternitoday.it - Terni, sbanda per l’asfalto bagnato: incidente alla rotonda di San Carlo Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)nel primo pomeriggio di mercoledì alle porte di. All’altezza delladi Sanun 40enne ternano, di ritorno da Spoleto, a causa delha perso il controllo del mezzo (una Fiat Tipo) finendo la sua corsa contro il guardrail. Nessuna grave conseguenza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Investito e ucciso sulla superstrada Rieti-Terni mentre soccorre auto in panne con il carro attrezzi - RIETI - Incidente sulla Superstrada Rieti-Terni, all'altezza di Greccio. Un uomo è stato investito e ucciso da un'auto in transito sulla statale 79. Da una prima ... (ilgazzettino.it)

Anticipo: la Narnese in campo di sabato contro l'ambiziosa Pietralunghese - Narnese in campo domani per l’anticipo della sesta giornata del massimo campionato regionale, lo spostamento si è reso necessario per la concomitanza con la partita di serie B femminile tra la Ternana ... (sporterni.it)

Cai e ass. Zavka da Terni a Salerno con le joëlettes della "Montagna per tutti" - Dodici volontari dell’associazione Stefano Zavka e del Cai di Terni in trasferta a Salerno dove, in collaborazione con la locale sezione Cai e con l’associazione “Mi girano le ruote”, andrà in scena u ... (sporterni.it)