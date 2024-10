Davidemaggio.it - Stop alla serie su Avetrana

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)– Qui non è Hollywood non s’ha da fare. O meglio, non s’ha da vedere, almeno per il momento: il tribunale di Taranto ha infatti stabilito la sospensione cautelare della, che avrebbe dovuto debuttare su Disney+ venerdì 25 ottobre. La motivazione è il ricorso d’urgenza ex articolo 700 presentato l’altro ieri dai legali Fabio Saponaro, Stefano Bardaro e Luca Bardaro per conto del sindaco di, Antonio Iazzi.