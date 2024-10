Saipem utile 9 mesi 206 milioni, migliorano le stime (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Saipem ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con un utile netto di 206 milioni contro i 79 milioni dell'analogo periodo precedente e un flusso di cassa di 293 milioni. In crescita del 21,1% i ricavi a 10,13 miliardi e portafoglio ordini a 33,2 miliardi di euro, consolidando la visibilità del gruppo sugli obiettivi del piano 2024-2027. migliorano le stime sull'intero esercizio, con ricavi oltre i 14 miliardi di euro, il margine operativo lordo sopra 1,3 miliardi e un flusso di cassa a più 760 milioni. Confermata anche la politica del dividendo con una redistribuzione di circa il 30/40% della cassa e stacco della prima cedola nel 2025. Quotidiano.net - Saipem utile 9 mesi 206 milioni, migliorano le stime Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha chiuso i primi 9dell'anno con unnetto di 206contro i 79dell'analogo periodo precedente e un flusso di cassa di 293. In crescita del 21,1% i ricavi a 10,13 miliardi e portafoglio ordini a 33,2 miliardi di euro, consolidando la visibilità del gruppo sugli obiettivi del piano 2024-2027.lesull'intero esercizio, con ricavi oltre i 14 miliardi di euro, il margine operativo lordo sopra 1,3 miliardi e un flusso di cassa a più 760. Confermata anche la politica del dividendo con una redistribuzione di circa il 30/40% della cassa e stacco della prima cedola nel 2025.

