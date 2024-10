Roberto Burioni attacca Ilaria Muller, endocrinologa della Statale promossa docente: “No vax, ignorante e fanatica” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ottobre 2024 – “Bestialità che denotano una profondissima ignoranza”. “Somaraggine degna dei più fanatici no-vax”. Non la tocca piano Roberto Burioni, virologo e docente all’Università Vita e Salute del San Raffaele, noto a tutti gli italiani negli anni tragici della pandemia da Covid e delle centinaia di morti quotidiane, per essere uno dei medici più “mediatici” assieme ai colleghi Massimo Galli e Matteo Bassetti del San Martino di Genova. Sotto il fuoco incrociato del suo post, sulla sua pagina Facebook, è finita Ilaria Muller professoressa associata di Endocrinologia allì’università Statale di Milano. Ilgiorno.it - Roberto Burioni attacca Ilaria Muller, endocrinologa della Statale promossa docente: “No vax, ignorante e fanatica” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ottobre 2024 – “Bestialità che denotano una profondissima ignoranza”. “Somaraggine degna dei più fanatici no-vax”. Non la tocca piano, virologo eall’Università Vita e Salute del San Raffaele, noto a tutti gli italiani negli anni tragicipandemia da Covid e delle centinaia di morti quotidiane, per essere uno dei medici più “mediatici” assieme ai colleghi Massimo Galli e Matteo Bassetti del San Martino di Genova. Sotto il fuoco incrociato del suo post, sulla sua pagina Facebook, è finitaprofessoressa associata di Endocrinologia allì’universitàdi Milano.

???-????(Roberto Burioni)?? Statale ??,"?????? - ??????? Vita-Salute San Raffaele ???????-????(Roberto Burioni)??????????????,???????????????????-??(Ilaria Muller)????????? ??????? Facebook ????(?? X ???????)???:"?????????????????????????????????,?? ... (ansa.it)

