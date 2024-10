Nuovo caso al Mic lascia Spano e Giuli lo difende anche da Fdi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (askanews) – Dopo ore di “pressing” da parte di Palazzo Chigi si è dimesso oggi Francesco, nominato appena dieci giorni fa capo di gabinetto dal ministro della Cultura Alessandro. Nella speranza di far calare in anticipo il sipario (almeno per ora) sulche ha investito il Collegio Romano, ancora scosso dopo l’affaire Sanano-Boccia. La nomina diaveva già fatto storcere il naso al primo piano di Palazzo Chigi e a via della Scrofa per il suo background: arrivato al Maxxi con Giovanna Melandri, nel 2015 approdò alla guida dell’Unar, l’Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali che dovettere due anni dopo, nel 2017, a causa di un’inchiesta delle ‘Iene’. Secondo la trasmissione, Unar avrebbe finanziato l’Andoss, un’associazione Lgbtq+ che però – era l’accusa – avrebbefavorito incontri a pagamento.