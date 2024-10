Ilnapolista.it - L’amara verità del Manchester United: Mourinho aveva ragione su tutta la linea (Telegraph)

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Loe la sua mediocrità strutturale, con assenza di personalità:ha sempre avuto) Nient’altro che il classico ve l’avevo detto. Così scrive ilsu quella che fu – e che forse è ancora – la vision diriguardo alloormai allo sbando e mai al vertice in Premier League da troppi anni (fatta eccezione la terza posizione del 2022/23 ndr). Molte delle analisi del portoghese in conferenza post e pre-gara nei suoi anni alla guida dei Red Devils si stanno pian piano avverando, partendo dai difetti strutturali del club a quelli di costruzione della rosa, a calciatori ritenuti (non da) di personalità e ora svaniti nel nulla.