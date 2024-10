Velvetmag.it - Ilaria Salis, l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità parlamentare

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Esplode di nuovo il caso di: il Governo ungherese ha formalmente chiesto al Parlamento Europeo ladella sua immunità. Secondo Budapest, la cui magistratura ha processatoperché avrebbe partecipato a scontri, l’eurodeputata italiana sarebbe colpevole di crimini gravi. Perciò dovrebbe continuare a subire il processo senza protezioni da parte di istituzioni internazionali. Questa mossa, interpretata da molti come un atto di persecuzione politica, ha suscitato reazioni forti all’interno dell’Europarlamento. Così mettendo in luce, ancora una volta, le continue tensioni frae l’Unione Europea. Le accuse delSecondo il Governo ungherese,non sarebbe una “martire politica“, come lei stessa si descrive, ma una vera e propria delinquente comune.