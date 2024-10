Il dio bambino: la crisi di un uomo di mezza età secondo Giorgio Gaber (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In scena, nella prima settimana del calendario di FTT, anche "Il dio bambino", atteso a San Pietro in Vincoli il 25 e il 26 ottobre. È il terzo capitolo del teatro d’evocazione di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con Fabio Troiano diretto da Giorgio Gallione.L’attualità e l’empatia di una Torinotoday.it - Il dio bambino: la crisi di un uomo di mezza età secondo Giorgio Gaber Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In scena, nella prima settimana del calendario di FTT, anche "Il dio", atteso a San Pietro in Vincoli il 25 e il 26 ottobre. È il terzo capitolo del teatro d’evocazione die Sandro Luporini, con Fabio Troiano diretto daGallione.L’attualità e l’empatia di una

“In ricordo del Signor G” : a San Martino in Strada si celebra Giorgio Gaber - Il circolo ACLI di San Martino in Strada rende omaggio al genio di Giorgio Gaber, indimenticabile e indimenticato protagonista del Teatro Canzone italiano. Venerdì 25 ottobre alle 21, al teatro parrocchiale di piazzale della Pieve, l’attore e ... (Forlitoday.it)

Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci - Milano li omaggia con un murales - Cinque affreschi su una superficie totale di 20 metri per rendere omaggio a Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci. A realizzare il murales al Circolo Cerizza in via Meucci 4 a Milano è stata l’artista 27enne Giulia Dal Bon, figlia del presidente della ... (Ilgiorno.it)

Il teatro canzone di Giorgio Gaber a Traversetolo - Giorgio Gaber se n'è andato ventun anni fa ma la sua opera artistica geniale resta incredibilmente attuale. Ascoltare Gaber oggi significa entrare in contatto con un maestro dell'analisi sociale, un visionario e un artista capace di rendere ... (Parmatoday.it)