Abruzzo24ore.tv - Esplode bombola del gas in villetta, panico per un'anziana e suo marito

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Teramo - Unadel gas scoppia in casa, paura per una donna ferita e ililleso, indagini in corso. Unadel gas è esplosa questa mattina in unasituata in via Goldoni, causando attimi di paura per i due coniugi che si trovavano all'interno dell'abitazione. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30, quando una donna di 70 anni, che si trovava nello scantinato della casa intenta a cucinare, è stata sorpresa dalla deflagrazione. Fortunatamente, nonostante lo spavento, è riuscita a mettersi in salvo, riportando soltanto ustioni leggere. Il, che si trovava in un'altra area della casa al momento dell’esplosione, è rimasto illeso. L'immediata chiamata ai soccorsi ha permesso un rapido intervento delle autorità. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e gli operatori del 118.