Arrestato un 40enne napoletano per violenza sessuale su minorenne e maltrattamenti in famiglia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave caso di violenza familiare ha scosso la provincia di Reggio Emilia, dove un uomo originario di Napoli è stato Arrestato per molestie sessuali ai danni della propria figlia minorenne e per maltrattamenti nei confronti degli altri membri della sua famiglia. Le autorità hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, evidenziando un quadro preoccupante di abusi e violenze perpetrate nel contesto domestico. La modalità di intervento delle forze dell'ordine La polizia, dopo un'attenta indagine, ha raccolto una serie di prove decisive che hanno portato all'emissione dell'ordinanza di arresto. Il provvedimento è stato attuato in relazione a una serie di reati continuati e aggravati, che pongono l'indagato in una luce di particolare gravità.

