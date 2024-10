A Fiato ai libri il “poeta parlante” Roberto Mercadini (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Casazza. Tutte le cose sono strane. Anche quelle che, nella vita reale, ci sembrano normali, nei libri possono apparire bizzarre e interessanti. È vero anche il contrario: ciò che nel quotidiano può spaventarci per la sua particolarità, in letteratura può suonarci familiare, comune, consueto. Questo è uno dei poteri della parola scritta sul quale Roberto Mercadini ha costruito un monologo che presenterà venerdì 25 ottobre a Casazza, nell’ambito del festival di teatro lettura Fiato ai libri. Alle 21, nella sala della comunità di piazza San Lorenzo, il poliedrico artista ragionerà insieme al pubblico sulla “stranezza delle cose”. È uno spettacolo che si discosta dal format solito di Fiato ai libri: Mercadini non parte dalla lettura ad alta voce di un romanzo, ma ragiona prendendo spunto dai libri che ha letto nella sua vita, riflettendo sull’eccentricità delle cose. Bergamonews.it - A Fiato ai libri il “poeta parlante” Roberto Mercadini Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Casazza. Tutte le cose sono strane. Anche quelle che, nella vita reale, ci sembrano normali, neipossono apparire bizzarre e interessanti. È vero anche il contrario: ciò che nel quotidiano può spaventarci per la sua particolarità, in letteratura può suonarci familiare, comune, consueto. Questo è uno dei poteri della parola scritta sul qualeha costruito un monologo che presenterà venerdì 25 ottobre a Casazza, nell’ambito del festival di teatro letturaai. Alle 21, nella sala della comunità di piazza San Lorenzo, il poliedrico artista ragionerà insieme al pubblico sulla “stranezza delle cose”. È uno spettacolo che si discosta dal format solito diainon parte dalla lettura ad alta voce di un romanzo, ma ragiona prendendo spunto daiche ha letto nella sua vita, riflettendo sull’eccentricità delle cose.

