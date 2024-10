"Una vergogna assoluta!": Cruciani fa sbroccare Parenzo: con che maglietta va in onda | Guarda (Di martedì 22 ottobre 2024) Giuseppe Cruciani dalla parte di Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti rischia il carcere con l'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio sul caso Open Arms. Un processo - per il conduttore de La Zanzara - "che non ha nulla a che fare con il diritto". E così ecco che Cruciani non può che presentarsi in studio con una maglietta particolare: quella che ritrae il volto del leader della Lega e la scritta "Colpevole di aver difeso gli italiani".  Dettaglio che non è sfuggito al collega David Parenzo, alquanto contrariato dalla scelta di Cruciani: "La vergogna assoluta è che la trasmissione inizia con un conduttore che indossa una maglietta che è diventata un manifesto politico". Quanto basta a fomentare il conduttore: "Eccola qua, la mostro. In questa battaglia sono con il signor Salvini e lo sarei anche se fosse stato un ministro di sinistra". Liberoquotidiano.it - "Una vergogna assoluta!": Cruciani fa sbroccare Parenzo: con che maglietta va in onda | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Giuseppedalla parte di Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti rischia il carcere con l'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio sul caso Open Arms. Un processo - per il conduttore de La Zanzara - "che non ha nulla a che fare con il diritto". E così ecco chenon può che presentarsi in studio con unaparticolare: quella che ritrae il volto del leader della Lega e la scritta "Colpevole di aver difeso gli italiani".  Dettaglio che non è sfuggito al collega David, alquanto contrariato dalla scelta di: "Laè che la trasmissione inizia con un conduttore che indossa unache è diventata un manifesto politico". Quanto basta a fomentare il conduttore: "Eccola qua, la mostro. In questa battaglia sono con il signor Salvini e lo sarei anche se fosse stato un ministro di sinistra".

