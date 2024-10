Un pezzo di storia delle Guardie ecologiche volontarie di Forlì: addio a Gabriella Zoli, "la donna dei giardini selvatici" (Di martedì 22 ottobre 2024) addio a Gabriella Zoli, un pezzo di storia delle Guardie ecologiche volontarie di Forlì. E' stata infatti per più di vent'anni segretaria del Raggruppamento, ma per più di trenta anni è stata guardia a collaboratrice. "Il suo essere amante e divulgatrice della natura era unico, perché non si Forlitoday.it - Un pezzo di storia delle Guardie ecologiche volontarie di Forlì: addio a Gabriella Zoli, "la donna dei giardini selvatici" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024), undidi. E' stata infatti per più di vent'anni segretaria del Raggruppamento, ma per più di trenta anni è stata guardia a collaboratrice. "Il suo essere amante e divulgatrice della natura era unico, perché non si

