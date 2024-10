Uccide la moglie fuori dal supermercato e poi si suicida. Aveva il braccialetto elettronico: perché non ha funzionato. Le parole della figlia (Di martedì 22 ottobre 2024) Aveva il braccialetto elettronico Mario Furio ma qualcosa non ha funzionato. Così ha ucciso Celeste Palmieri, poi si è tolto la vita Non era sola, Celeste Palmieri, mentre moriva sull’asfalto freddo del parcheggio del supermercato dove si era recata per la sua spesa settimanale. Mario Furio, dal quale si stava separando e che Aveva già denunciato, l’ha infatti raggiunta nonostante il braccialetto elettronico e le ha sparato, ma un uomo che passava di lì proprio in quel momento si è istintivamente piegato sul corpo di Celeste e le ha tenuto la mano fino all’arrivo del 118. Uccide la moglie e si toglie la vita: Aveva il braccialetto elettronico (cityrumors. Cityrumors.it - Uccide la moglie fuori dal supermercato e poi si suicida. Aveva il braccialetto elettronico: perché non ha funzionato. Le parole della figlia Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ilMario Furio ma qualcosa non ha. Così ha ucciso Celeste Palmieri, poi si è tolto la vita Non era sola, Celeste Palmieri, mentre moriva sull’asfalto freddo del parcheggio deldove si era recata per la sua spesa settimanale. Mario Furio, dal quale si stava separando e chegià denunciato, l’ha infatti raggiunta nonostante ile le ha sparato, ma un uomo che passava di lì proprio in quel momento si è istintivamente piegato sul corpo di Celeste e le ha tenuto la mano fino all’arrivo del 118.lae si toglie la vita:il(cityrumors.

