Terracina / In corso lavori di manutenzione della fontana di piazza della Repubblica (Di martedì 22 ottobre 2024) Terracina – Sono in corso di completamento i lavori di manutenzione straordinaria della fontana di piazza della Repubblica a Terracina. lavori che si sono resi necessari dal momento che negli ultimi anni non sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria sull’impianto, come anche quelli per prevenire i danni provocati nel tempo dal calcare dell’acqua. Non L'articolo Terracina / In corso lavori di manutenzione della fontana di piazza della Repubblica Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Terracina / In corso lavori di manutenzione della fontana di piazza della Repubblica Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 22 ottobre 2024)– Sono indi completamento idistraordinariadiche si sono resi necessari dal momento che negli ultimi anni non sono stati effettuati interventi diordinaria sull’impianto, come anche quelli per prevenire i danni provocati nel tempo dal calcare dell’acqua. Non L'articolo/ IndidiTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici - Lorella Cuccarini : “Non sono tutti capolavori quando salgono sul palco” - la giusta critica della prof - Anna Pettinelli, durante l'appuntamento pomeridiano di Amici, sostiene che gli allievi non debbano farsi condizionare sempre dalle critiche dei professori, mentre Lorella Cuccarini dice l'esatto opposto.Continua a leggere . (Fanpage.it)

A26 - a che punto sono i lavori del nuovo svincolo di Baveno? - Quando aprirà il nuovo svincolo di Baveno sull'A26 che consentirà l'ingresso in autostrada anche in direzione nord? É questa la domanda che ormai da tempo si stanno facendo automobilisti, cittadini e amministratori locali. La risposta sembra essere una sola: non ancora. Secondo quanto... (Novaratoday.it)

Albania - nel deserto i lavori sono in corso. La metà del centro ancora non esiste - […] The post Albania, nel deserto i lavori sono in corso. . È una distesa di terra color sabbia la metà del cpr nella struttura di Gjader, il complesso di edifici che ospita il penitenziario italiano in Albania, ancora tutto in costruzione. La metà del centro ancora non esiste first appeared on il manifesto. (Ilmanifesto.it)