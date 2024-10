Tenta di recuperare il telefono ma rimane incastrata nelle rocce, salvata dopo 7 ore (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ha cercato di recuperare il cellulare caduto tra le rocce, ma è scivolata rimanendo bloccata a testa in giù per sette ore prima di essere salvata. E' accaduto all'inizio di ottobre nella Hunter Valley, in Australia. In una delle foto dell'incidente pubblicate lunedì sui social media dal servizio ambulanze del Nuovo Galles del Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ha cercato diil cellulare caduto tra le, ma è scivolatando bloccata a testa in giù per sette ore prima di essere. E' accaduto all'inizio di ottobre nella Hunter Valley, in Australia. In una delle foto dell'incidente pubblicate lunedì sui social media dal servizio ambulanze del Nuovo Galles del

