Telecomunicazioni in crisi a Monteboaggine | oltre un mese di isolamento per la comunità del Riminese

La frazione di Monteboaggine, situata nel comune di Montecopiolo, sta affrontando una grave crisi delle Telecomunicazioni, rimanendo isolata dal resto del mondo per più di un mese. Circa cento residenti, inclusi diversi bambini, si trovano privi di telefono fisso e connessione a Internet, creando notevoli disagi nella vita quotidiana e nelle attività scolastiche. Il malcontento tra gli abitanti è alto, con i servizi essenziali in difficoltà e le autorità locali che segnalano ritardi nei lavori di ripristino. Il guasto che ha isolato Monteboaggine La situazione di Monteboaggine è diventata critica a partire dal 17 settembre, quando un guasto alla linea telefonica ha interrotto il servizio. Da quel momento, gli sforzi per riparare la rete sono stati bloccati da vari fattori, tra cui l'invecchiamento delle infrastrutture e l'inclemenza del tempo.

