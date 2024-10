Poste Italiane assume: un lavoro per chi è bravo nella comunicazione e nelle pubbliche relazioni (Di martedì 22 ottobre 2024) Poste Italiane ricerca consulenti finanziari nella provincia di Monza e Brianza. Le candidature possono essere inviate fino al 27 ottobre. La selezione è rivolta a laureati o laureandi (triennale o magistrale), con ottime capacità di comunicazione e di relazione, interessati al mondo dei mercati Monzatoday.it - Poste Italiane assume: un lavoro per chi è bravo nella comunicazione e nelle pubbliche relazioni Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ricerca consulenti finanziariprovincia di Monza e Brianza. Le candidature possono essere inviate fino al 27 ottobre. La selezione è rivolta a laureati o laureandi (triennale o magistrale), con ottime capacità die di relazione, interessati al mondo dei mercati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Civitella Roveto : Poste Italiane completa l’impianto fotovoltaico per ridurre le emissioni - Dettagli dell’impianto fotovoltaico di Civitella Roveto Il nuovo impianto installato presso l’ufficio postale di Civitella Roveto rappresenta uno sviluppo significativo nella lotta alle emissioni di anidride carbonica. Il progetto Polis: innovazione e servizi pubblici La costruzione dell’impianto fotovoltaico di Civitella Roveto si colloca all’interno del progetto Polis, un’iniziativa promossa ... (Gaeta.it)

Poste Italiane : a Frosinone un nuovo webinar su sicurezza - etica e consapevolezza della navigazione in rete - Anche in provincia di Frosinone continuano i webinar di Poste Italiane, questa volta sull’Educazione Digitale. In particolare mercoledì 23 ottobre è previsto un evento dal titolo “Vivere Onlife: i giovani e le sfide del digitale. Sicurezza, etica e consapevolezza della navigazione in rete”... (Frosinonetoday.it)

Poste Italiane : ad Avellino continuano le selezioni per consulenti finanziari - Poste Italiane ricerca in provincia di Avellino laureati o laureandi motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. . . . I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in. (Avellinotoday.it)