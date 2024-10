Politecnico di Milano: 10 milioni in più per il nuovo campus e il parco scientifico (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un importante passo avanti è stato compiuto per il nuovo campus del Politecnico di Milano, con l’arrivo di un finanziamento di 10 milioni di euro, proveniente dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Questa somma è destinata al completamento del progetto, che include un’area innovativa di ricerca e sviluppo. L’iniziativa è stata approvata recentemente dal Consiglio dei Ministri e sottolinea l’impegno del governo e del ministero per il potenziamento delle infrastrutture educative e scientifiche in Italia. La localizzazione strategica del nuovo campus Il nuovo campus Nord del Politecnico di Milano sarà situato nell’area ex-industriale della Goccia, nel quartiere Bovisa, a nord-ovest della città. Gaeta.it - Politecnico di Milano: 10 milioni in più per il nuovo campus e il parco scientifico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un importante passo avanti è stato compiuto per ildeldi, con l’arrivo di un finanziamento di 10di euro, proveniente dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Questa somma è destinata al completamento del progetto, che include un’area innovativa di ricerca e sviluppo. L’iniziativa è stata approvata recentemente dal Consiglio dei Ministri e sottolinea l’impegno del governo e del ministero per il potenziamento delle infrastrutture educative e scientifiche in Italia. La localizzazione strategica delIlNord deldisarà situato nell’area ex-industriale della Goccia, nel quartiere Bovisa, a nord-ovest della città.

