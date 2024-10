Per la showgirl non c'è mai un momento sbagliato per allenarsi, anche quando da lei sono le 10 di sera... (Di martedì 22 ottobre 2024) Mai rinunciare all’allenamento, neanche a notte fonda. Nonostante a Los Angeles fossero le 22 passate, Elisabetta Canalis ha stupito il pubblico di Binario2 con una lezione di fitness da star, ispirandosi a Jane Fonda. In diretta dalla sua casa californiana, la showgirl sarda ha indossato una tutina attillata per una sessione di esercizi dedicata ai telespettatori italiani appena svegli. Elisabetta Canalis 42 anni in 42 foto guarda le foto Elisabetta Canalis insegnante di fitness Forse non l’attività più semplice per i tre conduttori, Carolina Di Domenico, Andrea Perrone e Gianluca Semprini. Iodonna.it - Per la showgirl non c'è mai un momento sbagliato per allenarsi, anche quando da lei sono le 10 di sera... Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Mai rinunciare all’allenamento, nea notte fonda. Nonostante a Los Angeles fossero le 22 passate, Elisabetta Canalis ha stupito il pubblico di Binario2 con una lezione di fitness da star, ispirandosi a Jane Fonda. In diretta dalla sua casa californiana, lasarda ha indossato una tutina attillata per una sessione di esercizi dedicata ai telespettatori italiani appena svegli. Elisabetta Canalis 42 anni in 42 foto guarda le foto Elisabetta Canalis insegnante di fitness Forse non l’attività più semplice per i tre conduttori, Carolina Di Domenico, Andrea Perrone e Gianluca Semprini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Con Elisabetta Canalis 'Binario 2' trova la sua Jane Fonda - Elisabetta Canalis è apparsa oggi durante il programma Binario 2 in versione novella Jane Fonda. è stata la prima a fare per una lezione di fitness davvero sui generis. Durante il programma che va in ... (ansa.it)

Binario2, Elisabetta Canalis come Jane Fonda: gli esercizi di risveglio muscolare - Elisabetta Canalis come Jane Fonda: la showgirl è apparsa il 22 ottobre durante il programma Binario2 per una lezione di fitness sui generis. Durante il ... (lapresse.it)

Elisabetta Canalis è la Jane Fonda di "Binario 2" - Elisabetta Canalis è apparsa oggi 22 ottobre durante il programma Binario2 in versione novella Jane Fonda per una lezione di fitness davvero sui generis. Durante il programma che va in ... (ilmessaggero.it)