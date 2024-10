Lapresse.it - Michael Newman morto a 67 anni, addio al bagnino star di Baywatch

(Di martedì 22 ottobre 2024) E’a 67l’attore, tra i protagonisti della serie cult. Secondo quanto riporta il magazine People,era malato di Parkinson dal 2006. L’amico intimo di, Matt Felker, che ha diretto la recente docuserie di ‘After: Moment in the Sun’, ha rivelato che l’attore è“per complicazioni cardiache” la sera di domenica 20 ottobre “circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici”. “Ho visto Mike l’ultima volta che era cosciente e mi ha guardato e, nel suo tipico stile, ha detto: ‘Sei arrivato giusto in tempo’”, racconta Felker a People.e pompiere nella vita reale L’attore, nato a Los Angeles, è diventato famoso negli’90 nel ruolo delMike ‘Newmie’nella serie. Era l’unico membro del cast della serie che lavorava comeanche nella vita reale.