Megamaser a 5 miliardi di anni luce: scoperta straordinaria osservata dal telescopio MeerKAT in Sudafrica

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un recente sviluppo nell'astronomia ha suscitato l'interesse della comunità scientifica: un potente segnale laser a onde radio, noto come, è stato rilevato a circa 5didalla Terra. Questo fenomeno straordinario è stato catturato dal, situato nella regione del Karoo in. Gli scienziati sono ora in grado di osservare per la prima volta ladi un, un evento che offre nuove opportunità per comprendere la dinamica delle galassie e l'evoluzione dell'universo. La genesi dei: uno scontro galattico Isi originano durante il tumultuoso incontro tra due galassie. Quando queste grandi strutture cosmiche si avvicinano e collidono, il gas presente al loro interno sperimenta un aumento significativo della densità.